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09:30, 1 января 2025Путешествия

В России изменились правила перевозки животных в поездах

РЖД с 1 января изменили правила перевозки животных в поездах дальнего следования
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. В частности, теперь разрешается провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест, пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что по новым правилам перевозить можно лишь мелких животных и в переноске, но крупную собаку перевозят по старым правилам. Также с 1 января при выкупе целого купе для перевозки крупной собаки требуется оформить билет на животное, он бесплатный. Кроме того, при выкупе всего купе можно перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.

Помимо прочего, гражданам напомнили, что на сайте РЖД можно заранее узнать о проезде животного на соседнем месте.

Ранее россиянам рассказали о составе новогоднего меню в поездах дальнего следования. В вагонах-бистро пассажирам подвали щучьи котлеты с картофельным пюре и сливочным соусом, мясо «По-советски», а также королевские ватрушки с вишневым вареньем. В то же время в вагоне-бистро поездов «Сапсан» пассажиры могли приобрести салат «Столичный» и красную икру, а в «Рускеальском экспрессе» — бутерброды с форелью.

До этого исследование показало, что каждый второй соотечественник (45 процентов) отрицательно реагирует на пассажиров самолета или поезда, которые выглядят нетрезво, а каждый пятый (22 процента) — на попутчиков с домашними животными. Лишь у 17 процентов россиян нет никаких предубеждений относительно попутчиков в поездках.

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