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04:12, 29 декабря 2024Путешествия

В РЖД рассказали о новогоднем меню в поездах дальнего следования

В РЖД рассказали о новогоднем меню в поездах дальнего следования и «Сапсане»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассказали о составе новогоднего меню в поездах дальнего следования. Пост опубликован в Telegram-канале компании.

«Бережем традиции — оливье и сельди под шубой хватит на всех!», — говорится в публикации.

Отмечается, что в вагонах-бистро пассажирам подадут щучьи котлеты с картофельным пюре и сливочным соусом, мясо «По-советски», а также королевские ватрушки с вишневым вареньем.

А в вагонах-ресторанах можно будет попробовать куриное филе «Под шубой» с отварным картофелем, семгу «Новогодняя сказка» с соусом тартар и десерт «Таежное удовольствие» с брусникой, клюквой, сгущенным молоком и кедровыми орехами.

Помимо этого, в вагонах-ресторанах в меню включены рыбное ассорти «Новогоднее» и мясное ассорти «Веселая метелица».

Между тем, в вагоне-бистро поездов «Сапсан» пассажиры смогут приобрести салат «Столичный» и красную икру, а в «Рускеальском экспрессе» — бутерброды с форелью и горячий напиток со смородиной и чабрецом.

Ранее врач, клинический нутрициолог сервиса «Новабиом» Дарья Русанова предупредила, что традиционные для новогоднего стола закуски могут навредить здоровью.

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