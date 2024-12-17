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14:30, 17 декабря 2024Забота о себе

Россиянам назвали самые вредные новогодние закуски

Нутрициолог Русанова: колбасы и имитация икры могут привести к дисбактериозу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Традиционные для новогоднего стола закуски могут навредить здоровью, предупредила врач, клинический нутрициолог сервиса «Новабиом» Дарья Русанова. В беседе с «Лентой.ру» доктор перечислила продукты, от которых лучше отказаться при составлении новогоднего меню, и назвала полезные альтернативы.

По словам врача, самые вредные закуски — те, которые содержат много добавок и при этом обладают низкой пищевой ценностью. К ним Русанова отнесла колбасы, имитированную икру, а также многочисленные «намазки» из супермаркетов: паштеты, риеты, консервы. «Чувство сытости после таких продуктов длится недолго, а вот калорий в них очень много», — отметила она.

Как правило, эти продукты содержат много веществ, вредных для организма и микробиоты кишечника: искусственных красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, ароматизаторов, эмульгаторов

Дарья Русановаврач, клинический нутрициолог

Русанова добавила, что некоторые эмульгаторы, которые содержатся в таких продуктах, способны растворять защитную оболочку не только условно патогенных, но и полезных бактерий кишечника. По этой причине слишком частое и обильное употребление такой еды может привести к дисбактериозу и сопутствующим ему симптомам, таким как вздутие живота, нарушение стула, чувство тяжести в животе и общее недомогание.

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Оптимальные закуски — это натуральные продукты, убеждена врач. Они не содержат вредных для организма веществ и создают меньшую нагрузку на пищеварение при условии их умеренного употребления. «Лучше отдать предпочтение нарезкам из цельного мяса и рыбы: чувство сытости продлится дольше, а лишних калорий и вреда будет в разы меньше», — добавила Русанова.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов предупредил о вреде шампанского. Многие воспринимают его легкомысленно, однако это не только вредный алкогольный, но и очень сладкий и газированный напиток, отметил эксперт.

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