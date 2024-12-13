Россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка

Диетолог Кабанов: шампанское увеличивает риск развития диабета и ожирения

Шампанское в ночь с 31 декабря на 1 января — традиция и радость для многих, однако этот напиток является самым вредным за новогодним столом, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. О вреде популярного алкоголя он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Многие воспринимают шампанское легкомысленно, однако это не только вредный алкогольный, но и очень сладкий и газированный напиток, отметил эксперт. Он указал, что содержание добавленного сахара в нем может быть достаточно велико — до 50 граммов на литр напитка. По этой же причине диетолог посоветовал быть аккуратнее с полусладким вином.

При суточной норме в 25 граммов для взрослого человека, выпив бутылку шампанского вы почти вдвое перекрываете норму потребления сахара. Как итог — значительно растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения Алексей Кабанов диетолог

«Лучшим напитком на Новый Год я бы назвал водку. В отличие от вин, ликеров, виски и коньяков в ней нет сахара, она крепкая, так что много вы не выпьете. Лучше отказаться от алкоголя вовсе, но если уж нужно выпить, пусть это будет 50-100 миллилитров водки. В данном случае кроме чистого вреда от алкоголя вы не получите дополнительных проблем от сахара. Главное, закусывайте умеренно, не переедайте мясных жирных закусок, свинины, баранины», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее врач-терапевт Яна Шмелева оценила опасность новогоднего ритуала, во время которого пишут желание на салфетке, сжигают ее над бокалом шампанского и выпивают напиток с пеплом. Она заверила, что он абсолютно безопасен.

