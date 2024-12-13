Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:29, 13 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка

Диетолог Кабанов: шампанское увеличивает риск развития диабета и ожирения
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Шампанское в ночь с 31 декабря на 1 января — традиция и радость для многих, однако этот напиток является самым вредным за новогодним столом, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. О вреде популярного алкоголя он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Многие воспринимают шампанское легкомысленно, однако это не только вредный алкогольный, но и очень сладкий и газированный напиток, отметил эксперт. Он указал, что содержание добавленного сахара в нем может быть достаточно велико — до 50 граммов на литр напитка. По этой же причине диетолог посоветовал быть аккуратнее с полусладким вином.

При суточной норме в 25 граммов для взрослого человека, выпив бутылку шампанского вы почти вдвое перекрываете норму потребления сахара. Как итог — значительно растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения

Алексей Кабановдиетолог

«Лучшим напитком на Новый Год я бы назвал водку. В отличие от вин, ликеров, виски и коньяков в ней нет сахара, она крепкая, так что много вы не выпьете. Лучше отказаться от алкоголя вовсе, но если уж нужно выпить, пусть это будет 50-100 миллилитров водки. В данном случае кроме чистого вреда от алкоголя вы не получите дополнительных проблем от сахара. Главное, закусывайте умеренно, не переедайте мясных жирных закусок, свинины, баранины», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее врач-терапевт Яна Шмелева оценила опасность новогоднего ритуала, во время которого пишут желание на салфетке, сжигают ее над бокалом шампанского и выпивают напиток с пеплом. Она заверила, что он абсолютно безопасен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предложил отправить европейских военных на Украину. Какую задачу он для них придумал?

      На рождественской ярмарке в Британии обрушился аттракцион с людьми

      19-летняя порномодель напала на мать с ножом и попала под суд

      Названы самые распространенные опасные заболевания у людей старше 50 лет 

      Россиянам рассказали о способах обезопасить Telegram-аккаунт от взлома

      В российском регионе уничтожили девять беспилотников ВСУ за ночь

      В Одесской области раздались взрывы

      В Раде возмутились заявлением Госдепа о мобилизации 18-летних украинцев

      Девушка попросила у медсестры обезболивающее и столкнулась с неожиданным последствием

      Россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше