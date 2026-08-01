Атакованные Россией заводы в Киеве оказались стратегическими

ТАСС: Атакованные Россией заводы в Киеве имеют статус стратегических предприятий

Атакованные Россией заводы в Киеве имеют статус стратегических предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы правительства Украины.

Агентство напомнило, что в числе пораженных Вооруженными силами России предприятий оказались заводы «Радиоизмеритель» и «Буревестник». Первый был внесен в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, 4 марта 2015 года, второй — 23 декабря 2004 года.

«"Радиоизмеритель" занимается поставками агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и "Гром-2". "Буревестник" производит электронные компоненты и различные комплектующие для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разрабатывает и выпускает радиолокационную технику для украинской армии», — отметили в ТАСС.

В ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

