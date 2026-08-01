В храме Василия Блаженного рассказали о работе после возгорания

Интерьеры и святыни храма Василия Блаженного не пострадали при пожаре

В пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ) рассказали о работе храма Василия Блаженного после возгорания. Представителя музея цитирует РИА Новости.

По словам собеседника агентства, внутренние интерьеры храма Василия Блаженного в Москве и его святыни не пострадали при возгорании ночью. «Пожарная сигнализация сработала штатно, пожарные расчеты оперативно устранили возгорание в служебном помещении», — отметили в пресс-службе.

1 августа храм открыт для посещения в штатном режиме.

На Красную площадь в ночь на 1 августа приехало 15 пожарных машин. Спасатели зашли внутрь, над куполами здания был виден белый дым. Горели личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров.