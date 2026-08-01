Талантливый 20-летний футболист попал в смертельное ДТП

В Аргентине 20-летний футболист Корацца попал в смертельное ДТП

В Аргентине 20-летний игрок футбольного клуба «Атлетико-и-Сосьедаль Архентинос-дель-Норте» из города Хенераль-Рока попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает Qué Pasa Salta.

Авария произошла 26 июля недалеко от города Сервантес. Автомобиль, за рулем которого находился Сантьяго Николас Корацца, потерял управление и на большой скорости врезался в столб. Молодого футболиста выбросило из машины. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Корацца начинал карьеру в клубе «Депортиво Рока» и считался одним из самых талантливых молодых игроков провинции Рио-Негро. Соболезнования семье футболиста выразили представители клубов, где воспитывался и играл юноша, а также его товарищи по команде. Полиция пока не установила точную причину случившегося.

Ранее сообщалось, что в Уругвае у молодого футболиста клуба «Депортиво Итальяно» из Монтевидео случился сердечный приступ 22 июля. Спасти игрока врачи не смогли.