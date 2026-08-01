Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:30, 1 августа 2026 (обновлено: 12:36, 1 августа 2026)Из жизни

Талантливый 20-летний футболист попал в смертельное ДТП

В Аргентине 20-летний футболист Корацца попал в смертельное ДТП
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Аргентине 20-летний игрок футбольного клуба «Атлетико-и-Сосьедаль Архентинос-дель-Норте» из города Хенераль-Рока попал в смертельное ДТП. Об этом сообщает Qué Pasa Salta.

Авария произошла 26 июля недалеко от города Сервантес. Автомобиль, за рулем которого находился Сантьяго Николас Корацца, потерял управление и на большой скорости врезался в столб. Молодого футболиста выбросило из машины. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Корацца начинал карьеру в клубе «Депортиво Рока» и считался одним из самых талантливых молодых игроков провинции Рио-Негро. Соболезнования семье футболиста выразили представители клубов, где воспитывался и играл юноша, а также его товарищи по команде. Полиция пока не установила точную причину случившегося.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Ранее сообщалось, что в Уругвае у молодого футболиста клуба «Депортиво Итальяно» из Монтевидео случился сердечный приступ 22 июля. Спасти игрока врачи не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Только одну ракету удалось сбить». ВС России ночью ударили по Киеву. Зеленский обвинил в массированной атаке Запад
    Задержанной в Грузии аспирантке из России диагностировали предынфарктное состояние в СИЗО
    Банк России усложнил правила выдачи автокредитов
    Москвичку наказали арестом за пьяную езду на электросамокате
    Эксперт заявил о максимальном напряжении в энергетике Киева
    Бойца ВСУ заподозрили в ликвидации украинца на Бали
    Талантливый 20-летний футболист попал в смертельное ДТП
    Маск описал крупнейшие мировые экономики словами «на пути к вымиранию»
    Сергей Лазарев приобрел квартиру в Майами
    Москвичей предупредили о сильной жаре
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok