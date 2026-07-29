У молодого футболиста внезапно случился смертельный приступ

В Уругвае 22-летний футболист клуба «Депортиво Итальяно» внезапно умер

В Уругвае у молодого футболиста клуба «Депортиво Итальяно» из Монтевидео случился смертельный приступ. Об этом сообщает Need To Know.

22-летний Бруно Бентанкор внезапно почувствовал себя плохо утром в среду, 22 июля. Врачи помочь спортсмену не смогли. У него случился сердечный приступ и остановилось дыхание. Известно, что незадолго до этого Бентанкор вернулся с просмотра в аргентинском клубе «Депортиво Риестра».

Оказалось, что на просмотре молодого игрока обвинили в краже формы других игроков. Конфликт между клубами был урегулирован, и до суда дело не дошло. За «Депортиво Итальяно» Бентанкор успел сыграть четыре матча в третьем дивизионе чемпионата Уругвая и забил два гола.

Соболезнования в связи со случившимся выразили бывшие партнеры спортсмена по команде и представители клубов, где он играл. У Бентанкора не было известных проблем с сердцем или иных болезней. В данный момент идет расследование, чтобы установить причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Малайзии молния ударила в участников футбольного матча в городе Малакка. Одного из игроков спасти не удалось.