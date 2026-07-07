Молния ударила в футболиста во время матча

В Малайзии молния убила 28-летнего футболиста во время матча

В Малайзии молния ударила в участников футбольного матча в городе Малакка. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел вечером 5 июля во время товарищеского матча между командами Rembau Indian Veteran FC и Tanjung Minyak FC. Примерно через 10 минут после начала игры пошел небольшой дождь, а потом раздался сильный раскат грома. Как рассказали очевидцы, трое участников игры — два футболиста и судья — упали на землю без сознания.

Пострадавших сразу же доставили в больницу, однако спасти 28-летнего футболиста по фамилии Танеш врачи не смогли. Медики заявили, что у мужчины были многочисленные ожоги, и молния, скорее всего, ударила именно в него. Арбитр все еще находился в клинике, еще одного пострадавшего уже выписали.

Футбольная ассоциация Малайзии с коллегами из штата Малакка и властями проводит расследование. Глава футбольной ассоциации страны заявил, что организаторы матчей не должны бояться останавливать или откладывать игру из-за плохих погодных условий. Также обсуждается возможность использования системы обнаружения молний на местах проведения соревнований.

Ранее сообщалось, что в Аргентине юного футболиста не стало после того, как во время матча ему в грудь попал мяч. По мнению медиков, подростка погубило так называемое сотрясение сердца — редкое и крайне опасное состояние, при котором тупой удар в левую часть груди провоцирует нарушение сердечного ритма.