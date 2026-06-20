Удар мячом во время матча стоил жизни 14-летнему футболисту

В Аргентине мяч попал в грудь 14-летнему футболисту и убил его

В Аргентине юного футболиста не стало после того, как во время матча ему в грудь попал мяч. Об этом пишет Need To Know.

14-летний Бенджамин Валентин Донофрио выступал за команду Club Atlético Sarmiento Ла-Банда, провинция Сантьяго-дель-Эстеро. Во время любительского матча во вторник, 16 июня, он получил сильный удар мячом. Донофрио с криком упал на газон, через несколько секунд поднялся на ноги, но потом снова упал. Затем у подростка начались судороги.

На место происшествия сразу же вызвали врачей. По дороге в больницу у Донофрио случилась остановка сердца и дыхания. Подростка довезли до реанимации, но не смогли спасти ему жизнь.

По мнению медиков, его погубило так называемое сотрясение сердца — редкое и крайне опасное состояние, при котором тупой удар в левую часть груди провоцирует нарушение сердечного ритма. Чаще всего жертвами сотрясения сердца становятся именно спортсмены.

Прокуратура назначила специальную экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли ребенка погубил удар мяча в грудь или у него были другие проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Турции у мужчины случился инфаркт после того, как ему в грудь попал мяч во время футбольного матча. Спасти пациента врачам не удалось.