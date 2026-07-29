Украинский беспилотник ударил по многоэтажному дому в столице российского региона

Хинштейн: Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажному дому в Курске

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по многоэтажному дому в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник ударил по МКД в одном из микрорайонов города. Все оперативные службы на месте. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали жильцов квартир, территория оцеплена, пока работают саперы», — написал он.

По его словам, пострадал 26-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Помимо того, еще один беспилотник упал на территории многоквартирного дома на проспекте Победы. Специалисты уже работают над обезвреживанием.

29 июля стало известно, что ВСУ атаковали Ростовскую область. Губернатор российского региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате пострадали два человека. Еще одну женщину, в чей дом попали обломки ракеты, спасти не удалось.