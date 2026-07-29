Раскрыта причина отставки главы российского региона

Бречалов подал в отставку с поста главы Удмуртии из-за перехода на другое место работы

Александр Бречалов подал в отставку с поста главы Удмуртии из-за перехода на другое место работы. Причину его ухода с должности раскрыла пресс-служба правительства российского региона в Telegram.

«Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении. Какое именно — не уточняется.

Ранее стало известно, что чиновник ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии была назначена Ольга Абрамова. Бречалов возглавил регион в 2017 году, одержав победу на досрочных выборах.

Принявший отставку Бречалова президент России Владимир Путин оценил его работу на посту главы Удмуртии, заявив, что чиновник много сделал для развития экономики российского региона, большую долю которой составляет оборонно-промышленный комплекс.