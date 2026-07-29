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14:57, 29 июля 2026Забота о себе

Раскрыта опасность пластиковых контейнеров

Химик Дорохов: В некоторых контейнерах греть пищу не рекомендуется
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Если материал пищевого контейнера изначально не рассчитан на нагрев в микроволновой печи, он может деформироваться и терять прочность, поэтому в некоторых контейнерах греть пищу не рекомендуется. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, сообщает RT.

По словам специалиста, многие люди беспокоятся, выделяет ли пластик вредные вещества при нагреве. Разогрев еды в пластиковой посуде сам по себе не значит, что пища станет вредной, указал он, поскольку контейнеры проходят испытания.

«Во время таких испытаний оценивают, в каком количестве отдельные компоненты материала могут переходить в пищу при нагреве. При использовании контейнера в соответствии с рекомендациями производителя эти показатели не превышают установленных нормативов», — заявил специалист.

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Дорохов подметил, что обычно производители указывают на возможность использования контейнера в микроволновке со специальной маркировкой — значком в виде печи или надписью Microwave Safe. Если же маркировки нет, использовать контейнер для разогрева не нужно.

В заключение эксперт предостерег россиян от использования в микроволновой печи одноразовых контейнеров, упаковки из-под готовой еды, пластиковых стаканчиков, контейнеров неизвестного происхождения или посуды без маркировки.

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