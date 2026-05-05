Россиян предупредили об опасной экономии на шашлыках

Химик Дорохов: Дешевая жидкость для розжига может вызвать взрывы

Дешевая жидкость для розжига может вызвать взрывообразное неконтролируемое пламя. Об опасной экономии на средствах для приготовления шашлыка предупредил россиян кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, пишет «Газета.ru».

В качественные жидкости для розжига входят углеводородные фракции с низкой летучестью и высокой температурой воспламенения — изопарафиновые смеси и парафиновые дистилляты. Они медленно испаряются, поэтому горючие пары накапливаются постепенно — огонь разгорается плавно, без резких выбросов пламени.

«В недорогих некачественных составах чаще используются более легкие и менее очищенные фракции — бензиновые дистилляты, керосин, уайт-спирит, нефрасы с широким фракционным составом, растворители с повышенной летучестью. Они быстро переходят в парообразное состояние и образуют с воздухом насыщенную горючую смесь», — рассказал Дорохов.

При поджигании гореть начинают именно пары над поверхностью, поэтому пламя распространяется взрывообразно. Быстрое накопление таких соединений приводит к резкой вспышке, и процесс горения становится неравномерным, особенно при неравномерном распределении угля.

Еще опаснее дешевую жидкость делает неправильное применение, подчеркнул специалист. Ей категорически нельзя поливать открытый огонь или тлеющие угли — тогда пары воспламеняются сразу после выхода из емкости и вызывают резкий выброс пламени. В этом случае есть риск, что пламя выйдет из зоны розжига и поставит под угрозу жизни и здоровье всех находящихся рядом.

