18:36, 16 апреля 2026

Россиян предупредили о штрафах за шашлык во дворе

Юрист Соловьев: За приготовление шашлыка во дворе или на балконе грозит штраф
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Bozhena Melnyk / Shutterstock / Fotodom  

За приготовление шашлыка во дворе или на балконе россиянам грозит штраф. О наказании за жарку мяса предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет RT.

Помимо этого, готовить еду в мангалах и на открытом огне запрещено на крышах, в парках, скверах, садах и на верандах. За нарушение физлицам положен штраф до 15 тысяч рублей. А если во время этого действия в городе был объявлен противопожарный режим, взыскание увеличат до 20 тысяч рублей, рассказал юрист.

Соловьев добавил, что в черте города есть специальные места для жарки шашлыка. Список подходящих для этого площадок можно посмотреть на сайте местной администрации. «Как правило, эти зоны уже оснащены всем необходимым: беседка, мангал, ящики для песка, огнетушитель. В каждом городе решается самостоятельно: платные эти площадки или бесплатные. Рядом должны быть вода, песок, соответствующее отдаление от деревьев», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам пригрозили наказанием за приготовление шашлыка на даче без соблюдения правил пожарной безопасности.

    Последние новости

    Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

    Звезда «Слова пацана» плакал под треки Басты

    Трамп приготовился завершить 10-ю войну

    У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

    Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

    Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

    Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

    Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

    Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

    Все новости
