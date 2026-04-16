Россиян предупредили о штрафах за шашлык во дворе

За приготовление шашлыка во дворе или на балконе россиянам грозит штраф. О наказании за жарку мяса предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет RT.

Помимо этого, готовить еду в мангалах и на открытом огне запрещено на крышах, в парках, скверах, садах и на верандах. За нарушение физлицам положен штраф до 15 тысяч рублей. А если во время этого действия в городе был объявлен противопожарный режим, взыскание увеличат до 20 тысяч рублей, рассказал юрист.

Соловьев добавил, что в черте города есть специальные места для жарки шашлыка. Список подходящих для этого площадок можно посмотреть на сайте местной администрации. «Как правило, эти зоны уже оснащены всем необходимым: беседка, мангал, ящики для песка, огнетушитель. В каждом городе решается самостоятельно: платные эти площадки или бесплатные. Рядом должны быть вода, песок, соответствующее отдаление от деревьев», — подчеркнул эксперт.

