Россиянам пригрозили наказанием за шашлык на даче

Специалист Бурякова: За шашлык на даче могут оштрафовать на 20 тысяч рублей

За приготовление шашлыка на даче без соблюдения особых правил россиянам грозят штрафы на 20 тысяч рублей. О наказании за жарку мяса на загородном участке сообщила руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова, пишет РИА Новости.

Шашлык и другую пищу на открытом огне разрешено готовить в мангалах и жаровнях, которые находятся как минимум в пяти метрах от домов и хозпостроек. «При этом надо очистить землю рядом до двух метров», — уточнила специалистка.

Если противопожарные нормы будут нарушены, дачникам сделают предупреждение или обяжут заплатить штраф в 5-15 тысяч рублей. Когда речь идет о регионах, где действует особый противопожарный режим, жарить шашлык на открытом огне и вовсе запрещено. Однако можно использовать стационарные мангалы и барбекю с крышкой.

«При нарушениях на территории таких регионов предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей», — предупредила Бурякова.

Ранее россиян предупредили о штрафе до 20 тысяч рублей за неправильные постройки на даче. Речь может идти о незаконных локациях для бани, гаража или туалета на загородном участке.