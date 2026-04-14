Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:09, 14 апреля 2026

Россиянам пригрозили наказанием за шашлык на даче

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За приготовление шашлыка на даче без соблюдения особых правил россиянам грозят штрафы на 20 тысяч рублей. О наказании за жарку мяса на загородном участке сообщила руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова, пишет РИА Новости.

Шашлык и другую пищу на открытом огне разрешено готовить в мангалах и жаровнях, которые находятся как минимум в пяти метрах от домов и хозпостроек. «При этом надо очистить землю рядом до двух метров», — уточнила специалистка.

Если противопожарные нормы будут нарушены, дачникам сделают предупреждение или обяжут заплатить штраф в 5-15 тысяч рублей. Когда речь идет о регионах, где действует особый противопожарный режим, жарить шашлык на открытом огне и вовсе запрещено. Однако можно использовать стационарные мангалы и барбекю с крышкой.

«При нарушениях на территории таких регионов предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей», — предупредила Бурякова.

Ранее россиян предупредили о штрафе до 20 тысяч рублей за неправильные постройки на даче. Речь может идти о незаконных локациях для бани, гаража или туалета на загородном участке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok