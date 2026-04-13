Россиян предупредили о наказании за баню и гараж на даче

Адвокат Жорин: За баню и гараж на даче могут оштрафовать на 20 тысяч рублей

За баню и гараж на даче россиян могут оштрафовать на 20 тысяч рублей. О наказании за неправильные постройки на загородном участке предупредил адвокат Сергей Жорин, пишет Life.ru.

«Оштрафовать или обязать снести на даче могут прежде всего самовольные постройки: если дом, баня, гараж или иное строение возведены не на том участке, за пределами его границ, на земле, где такой объект нельзя размещать по виду разрешенного использования, либо с нарушением обязательных градостроительных требований», — пояснил юрист.

Эти объекты могут признать самовольными по статье 222 Гражданского кодекса. Тогда придется их демонтировать или привести документы в порядок. Отдельное внимание Жорин уделил штрафам за землю. Если владельцы используют участок не по назначению или незаконно захватили часть чужой территории, обяжут заплатить штраф от 5 до 20 тысяч рублей.

Проблемы также могут возникнуть из-за септиков, туалетов и других мокрых зон, которые стоят слишком близко к границе с соседним участком. Кроме того, не стоит ставить гаражи или навесы вплотную к забору — тогда потребуют не только заплатить штраф, но убрать или перенести постройку, заключил адвокат.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание на даче кактусов с мескалином и других запрещенных растений.