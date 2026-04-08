08:18, 8 апреля 2026

Россиянам пригрозили тюрьмой за выращивание кактусов

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: R. Koenig / blickwinkel / Global Look Press

За выращивание на даче кактуса с мескалином и других содержащих наркотические или психотропные вещества растений россияне рискуют сесть в тюрьму. Наказанием за запрещенные цветы на загородном участке пригрозила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова, пишет РИА Новости.

Под запрет также попадают роза гавайская, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей и эфедра. «За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнула эксперт.

Владельцу участка, на котором растут незаконные растения, грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за два года, либо 480 часов обязательных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее российских дачников предупредили о штрафах за мусор и сорняки на участке.

