Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Финальная встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой финнов со счетом 1:0 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Конста Хелениус.
Бронзовыми призерами турнира впервые в истории стали норвежцы. Они оказались сильнее канадцев.
ЧМ-2026 проходил в Швейцарии. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.