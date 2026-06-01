Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии победила Швейцарию и выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой финнов со счетом 1:0 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Конста Хелениус.

Бронзовыми призерами турнира впервые в истории стали норвежцы. Они оказались сильнее канадцев.

ЧМ-2026 проходил в Швейцарии. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.