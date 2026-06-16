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Забота о себе
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01:01, 16 июня 2026Забота о себе

Врач назвала делающий восьмичасовой сон вредным фактор

Врач общей практики Холла: Слишком поздний отход ко сну провоцирует лишний вес
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики из Индии Сарика Н. Холла назвала фактор, который делает восьмичасовой сон вредным. Ее цитирует India Today.

Холла объяснила, что для здоровья важно не только количество часов ночного отдыха, но и время, когда человек ложится спать. Слишком поздний (например, в 3 часа ночи) отбой может провоцировать резистентность к инсулину и появление лишнего веса, а также повышать риск диабета, даже если формально человек спит достаточно.

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Доктор также уточнила, что время отхода ко сну очень важно, поскольку оно влияет на циркадные ритмы — внутренние часы организма, которые регулируют сон и бодрость, обмен веществ и выработку гормонов.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала, как побороть бессонницу без лекарств. Для этого она посоветовала записаться на когнитивно-поведенческую терапию.

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