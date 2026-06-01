Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:14, 1 июня 2026Путешествия

Туристка взошла на вершину в Европе с возлюбленным и сорвалась у него на глазах

The Sun: Туристка сорвалась с пика Балаитус в Испании на глазах у партнера и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Martins Vanags / Shutterstock / Fotodom

Туристка сорвалась с горного пика в Европе на глазах у возлюбленного и не выжила. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 30 мая с гражданкой Великобритании, проживающей в Финляндии. 42-летняя женщина взошла с 53-летним партнером на вершину Балаитус в Испании. Однако во время спуска она поскользнулась на снегу и, пролетев около 590 метров, рухнула вниз. Мужчина не пострадал.

На место происшествия вылетел спасательный вертолет, но сотрудники экстренной службы констатировали смерть британки на месте. Ее тело доставили в медучреждение для вскрытия. «На данном этапе смерть женщины рассматривается как трагический несчастный случай, произошедший в результате падения», — доложил представитель Гражданской гвардии.

Ранее супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии. При этом пара чудом выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

    В российском городе за месяц выпала пятимесячная норма осадков

    Автомобиль ушедшего из России производителя преодолел почти 800 тысяч километров

    В Подмосковье начался супергрибной сезон

    Грузовики ВС России защитили «зеброй» от дронов

    В Приморье впервые приплыли тунцы-гиганты весом 200 килограммов

    Известный британский комик назвал самый удивительный факт о России

    Появились новые подробности о поиске Усольцевых

    Мерц захотел улучшить отношения ЕС с Трампом

    Буданов анонсировал визит США в Киев и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok