Туристка взошла на вершину в Европе с возлюбленным и сорвалась у него на глазах

Туристка сорвалась с горного пика в Европе на глазах у возлюбленного и не выжила. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 30 мая с гражданкой Великобритании, проживающей в Финляндии. 42-летняя женщина взошла с 53-летним партнером на вершину Балаитус в Испании. Однако во время спуска она поскользнулась на снегу и, пролетев около 590 метров, рухнула вниз. Мужчина не пострадал.

На место происшествия вылетел спасательный вертолет, но сотрудники экстренной службы констатировали смерть британки на месте. Ее тело доставили в медучреждение для вскрытия. «На данном этапе смерть женщины рассматривается как трагический несчастный случай, произошедший в результате падения», — доложил представитель Гражданской гвардии.

Ранее супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии. При этом пара чудом выжила.