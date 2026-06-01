В Подмосковье открыли новый участок ЮЛА

В Подмосковье открылся новый участок Южно-Лыткаринской автодороги от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток». Об этом пишет 360.ru.

Участок стал продолжением отрезка, запущенного раньше в этом году. На дороге длиной 23 километра создали бессветофорное движение. Предполагается, что трасса перераспределит около 30 процентов транзитного транспорта с МКАД, трасс М-2, М-4, М-5, Каширского шоссе и городских улиц. В особенности это отразится на жителях Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, Балашихи, Жуковского и Раменского.

Полное открытие трассы должно состояться в сентябре 2026 году. Автодорога является самым масштабным концессионным проектом в Московской области. Она протянется на четыре округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху, ее протяженность составит 45 километров.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы построят новую трассу, которая соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект.