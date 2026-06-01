Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:15, 1 июня 2026Экономика

В Подмосковье открыли новый участок ЮЛА

В Подмосковье открыли новый участок ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

В Подмосковье открылся новый участок Южно-Лыткаринской автодороги от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток». Об этом пишет 360.ru.

Участок стал продолжением отрезка, запущенного раньше в этом году. На дороге длиной 23 километра создали бессветофорное движение. Предполагается, что трасса перераспределит около 30 процентов транзитного транспорта с МКАД, трасс М-2, М-4, М-5, Каширского шоссе и городских улиц. В особенности это отразится на жителях Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, Балашихи, Жуковского и Раменского.

Полное открытие трассы должно состояться в сентябре 2026 году. Автодорога является самым масштабным концессионным проектом в Московской области. Она протянется на четыре округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху, ее протяженность составит 45 километров.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы построят новую трассу, которая соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    У ярославского «Локомотива» появился новый тренер

    Президент Венгрии обвинил Мадьяра в политической эксплуатации конституции

    Известный журналист переехал в Россию, обрусел и стал чужим на родине

    Онколог назвал признаки опасных родинок

    Зеленский обратился к Минобороны с поручением

    Захарова сделала заявление о недружественном решении Румынии

    Ограбленный в Париже российский блогер объяснил желание скупать сумки

    Центробанк повысил курсы валют

    Предсказано будущее отношений России и Сербии после ухода Вучича с поста президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok