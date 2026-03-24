Новая трасса появится в Москве

Собянин: Новая трасса в Москве соединит ТТК и Ленинградский проспект

На севере Москвы появится новая трасса, которая соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Новая дорога будет проходить от развязки на ТТК вдоль путей Смоленского направления Московской железной дороги, рядом с Центральным московским ипподромом, до Ленинградского проспекта. «Благодаря этому появится дополнительный маршрут для автомобилистов и сократится перепробег при движении по внутренней стороне ТТК в сторону улицы Нижняя Масловка», — отметил Мэр Москвы.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично проверил работу нового участка Южно-Лыткаринской автодороги.