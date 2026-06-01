Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира-2026 по футболу

Суперкомпьютер назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира-2026 по футболу

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщается на сайте проекта.

По мнению суперкомпьютера, с вероятностью 16,1 процента мундиаль выиграет сборная Испании. Вероятность того, что эта команда сыграет в финале, составляет 25 процентов.

На втором месте в списке претендентов на титул расположилась команда Франции (вероятность победы — 13 процентов). Тройку фаворитов замыкает английская сборная (11,2 процента). Вероятность успеха 28 команд из 48 составляет меньше одного процента. На победу Конго, Катара, Кабо-Верде, Гаити и Кюрасао суперкомпьютер дает 0 процентов.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В нем впервые примут участие 48 команд. Соревнования начнутся 11 июня и завершатся 19 июля.