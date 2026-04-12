Названы повышающие риск возникновения аллергических реакций ошибки при уборке

Химик Дорохов: Использование бытовой химии грозит аллергическими реакциями

Использование бытовой химии во время уборки обычно не вызывает выраженных аллергических реакций, но при неправильном применении средств риск их возникновения возрастает, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, как избежать возможного негативного воздействия.

«Частое использование аэрозолей и распылителей относится к факторам, которые повышают риск аллергических реакций. При распылении образуется облако мельчайших капель, которое долго держится в воздухе и легко попадает в дыхательные пути. Частицы и пары могут вызывать кашель, жжение в носу и горле, усиливать выделение слизи», — объяснил эксперт.

У людей с астмой это может спровоцировать приступ, а склонным к аллергии это грозит заложенностью носа и ощущением нехватки воздуха. По словам Дорохова, безопаснее использовать гели или жидкие средства, нанося их губкой или салфеткой. В результате в воздух попадает гораздо меньше вредных веществ.

«В небольших и плохо проветриваемых помещениях пары чистящих средств быстрее накапливаются в воздухе. Поэтому во время и после уборки важно обеспечить приток свежего воздуха, особенно при использовании хлорсодержащих средств», — рассказал эксперт.

Дорохов также рекомендовал не расходовать слишком большое количество средства. Избыток химии не повышает эффективность уборки, а лишь увеличивает количество испарений и нагрузку на дыхательные пути.

Ароматические добавки — это смеси душистых веществ, которые также могут вызывать раздражение и аллергические реакции у чувствительных людей. Поэтому по возможности лучше выбирать средства без ярко выраженных отдушек Андрей Дорохов кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

По его словам, дезинфицирующие средства не стоит регулярно применять без строгой необходимости. Для обычной уборки в жилых помещениях достаточно нейтральных моющих составов и влажного удаления пыли.

«Агрессивные препараты оправданы только в ситуациях, где действительно требуется дезинфекция — например, в санузле или после контакта с биологическими загрязнениями. В остальных случаях их использование лишь увеличивает химическую нагрузку на организм без реальной пользы», — добавил эксперт.

