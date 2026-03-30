Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:21, 30 марта 2026

Аллергики нашли выход в сезон цветения

Врач Коповая дала совет аллепгикам не открывать окна в пик сезона пыления
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Наступает пик сезоны цветения, в это время года для аллергиков выходом станут зактырые окна, отсутствие прогулок без солнцезащитных очков, а также душ после прогулки и солевой раствор для носа. Такие рекомендации дала пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая, передает РИА Новости.

«Окна в квартире и автомобиле следует держать закрытыми, используя системы кондиционирования с фильтрами HEPA. После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца», — указала специалист.

По ее словам, барьерным методом станет использование назальный фильтрв, задерживающих крупные частицы пыльцы. Очки с плотным прилеганием не дадут пыльце попасть в глаза.

«Влажную уборку в жилых помещениях необходимо проводить ежедневно. Планируя прогулки, стоит выбирать время после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц», — продолжила Коповая.

Лекарства против аллергии должны назначать только врачи, напомнила пульмонолог. Среди них — антигистраминные препараты, назальные кортикостероиды для купирования ринита и метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

Ранее врач Оксана Шабалина назвала способ отличить аллергию от ОРВИ в период цветения деревьев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

    Трамп не возразил против поставок Кубе российской нефти

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о новой катастрофе из-за конфликта в Иране

    Выявлена скрытая причина снижения силы и подвижности у пожилых

    В Кремле сделали заявление насчет нового выступления Путина

    Российским депутатам подарили носки с изображением Трампа

    Раскрыта численность американских войск на Ближнем Востоке

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» в откровенном наряде пришла на премию

    Женщины решили отомстить родственнице и прислали ее интимные фотографии мужу

    Премьер европейской страны записал видеообращение о блокировке санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok