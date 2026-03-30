Аллергики нашли выход в сезон цветения

Врач Коповая дала совет аллепгикам не открывать окна в пик сезона пыления

Наступает пик сезоны цветения, в это время года для аллергиков выходом станут зактырые окна, отсутствие прогулок без солнцезащитных очков, а также душ после прогулки и солевой раствор для носа. Такие рекомендации дала пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая, передает РИА Новости.

«Окна в квартире и автомобиле следует держать закрытыми, используя системы кондиционирования с фильтрами HEPA. После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца», — указала специалист.

По ее словам, барьерным методом станет использование назальный фильтрв, задерживающих крупные частицы пыльцы. Очки с плотным прилеганием не дадут пыльце попасть в глаза.

«Влажную уборку в жилых помещениях необходимо проводить ежедневно. Планируя прогулки, стоит выбирать время после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц», — продолжила Коповая.

Лекарства против аллергии должны назначать только врачи, напомнила пульмонолог. Среди них — антигистраминные препараты, назальные кортикостероиды для купирования ринита и метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

