Кафельников оценил победу россиянки над первой ракеткой мира в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Двукратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил победу россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший теннисист назвал соотечественницу большим молодцом. «Женский российский теннис всегда был на своем месте и не отставал, что и показала Шнайдер сегодня», — заявил Кафельников.
Матч Шнайдер с Соболенко прошел ранее в среду, 3 июня. Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила представительницу Белоруссии в трех сетах: 3:6, 7:5, 6:0.
В полуфинале соревнований Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Россиянка впервые в карьере добралась до этой стадии на турнирах «Большого шлема».