Кафельников оценил победу россиянки над первой ракеткой мира в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Кафельников назвал победившую на «Ролан Гаррос» Соболенко Шнайдер большим молодцом

Двукратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил победу россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший теннисист назвал соотечественницу большим молодцом. «Женский российский теннис всегда был на своем месте и не отставал, что и показала Шнайдер сегодня», — заявил Кафельников.

Матч Шнайдер с Соболенко прошел ранее в среду, 3 июня. Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила представительницу Белоруссии в трех сетах: 3:6, 7:5, 6:0.

В полуфинале соревнований Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Россиянка впервые в карьере добралась до этой стадии на турнирах «Большого шлема».