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17:24, 3 июня 2026Спорт

Кафельников оценил победу россиянки над первой ракеткой мира в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Кафельников назвал победившую на «Ролан Гаррос» Соболенко Шнайдер большим молодцом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Диана Шнайдер

Диана Шнайдер. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Двукратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил победу россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший теннисист назвал соотечественницу большим молодцом. «Женский российский теннис всегда был на своем месте и не отставал, что и показала Шнайдер сегодня», — заявил Кафельников.

Матч Шнайдер с Соболенко прошел ранее в среду, 3 июня. Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила представительницу Белоруссии в трех сетах: 3:6, 7:5, 6:0.

В полуфинале соревнований Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Россиянка впервые в карьере добралась до этой стадии на турнирах «Большого шлема».

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