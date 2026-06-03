Философ Дугин на полях ПМЭФ заявил, что Путин борется с неолиберализмом успешнее Трампа

Президент России Владимир Путин борется с неолиберализмом успешнее, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил корреспонденту «Ленты.ру» философ и политолог Александр Дугин.

Политолог заявил, что несмотря на то, что в предвыборных обещаниях и на старте второго срока Трамп пытался бросить вызов сложившемуся неолиберальному порядку, в целом его усилия провалились. «Мы видели какие-то общие черты [атак Трампа на неолиберализм], пытались взаимодействовать с Америкой, но эта его атака на неолиберализм захлебнулась», — порассуждал Дугин.

В то же время российский лидер действует в этом направлении планомерно и добивается больших успехов. «Путин борется с неолиберализмом гораздо более последовательно, системно, успешно, убедительно. Россия это иллиберальное государство, по-настоящему свободное, демократическое, но не либеральное, либеральная идеология у нас не является общеобязательной», — назвал одно из преимуществ Путина перед Трампом Дугин.

Ранее экс-член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что США следует установить хорошие отношения с Россией, быть для нее другом и торговым партнером.