ПМЭФ-2026. День первый

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17:22, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

Философ Дугин назвал преимущество Путина перед Трампом

Философ Дугин на полях ПМЭФ заявил, что Путин борется с неолиберализмом успешнее Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин борется с неолиберализмом успешнее, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил корреспонденту «Ленты.ру» философ и политолог Александр Дугин.

Политолог заявил, что несмотря на то, что в предвыборных обещаниях и на старте второго срока Трамп пытался бросить вызов сложившемуся неолиберальному порядку, в целом его усилия провалились. «Мы видели какие-то общие черты [атак Трампа на неолиберализм], пытались взаимодействовать с Америкой, но эта его атака на неолиберализм захлебнулась», — порассуждал Дугин.

В то же время российский лидер действует в этом направлении планомерно и добивается больших успехов. «Путин борется с неолиберализмом гораздо более последовательно, системно, успешно, убедительно. Россия это иллиберальное государство, по-настоящему свободное, демократическое, но не либеральное, либеральная идеология у нас не является общеобязательной», — назвал одно из преимуществ Путина перед Трампом Дугин.

Ранее экс-член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что США следует установить хорошие отношения с Россией, быть для нее другом и торговым партнером.

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