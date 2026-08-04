Скрывавшийся 20 лет после кражи на российском судне вор попал в ловушку

На Камчатке скрывавшийся 20 лет после кражи с судна мужчина будет осужден

На Камчатке скрывавшийся 20 лет после кражи с судна 59-летний мужчина будет осужден. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) по материалам Камчатского ЛО МФД России на транспорте.

По данным правоохранителей, все произошло в 2006 году. Тогда фигурант вместе с подельниками пришли на судно, которое стояло на пирсе в Морском порту. Они сняли стекло с двери, ведущей в модуль-хранилище, и похитили промысловое вооружение на общую сумму более 550 тысяч рублей. Затем злоумышленники вывезли украденное на предварительно арендованном автомобиле и распродали. После этого обвиняемый сбежал от следствия в Азербайджан. Он был объявлен в розыск. Его подельников осудили.

Сейчас мужчину задержали в одном из аэропортов Москвы. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Все материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области катер наехал на шестилетнюю девочку.