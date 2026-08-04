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08:30, 4 августа 2026Авто

Названы самые опасные машины

Эксперты выяснили, что наибольшую опасность при ДТП представляют крупные пикапы
Марина Аверкина

Специалисты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) изучили статистику летальных ДТП за несколько лет и сопоставили ее с типами кузовов. Такие исследования проводятся регулярно, но впервые в них появился новый критерий — средний риск летальности при столкновении с автомобилем конкретного класса. Выяснилось, что наибольшую опасность представляют крупные пикапы, пишет Auto.ru.

Самый высокий уровень опасности, рассчитанный на основе данных федеральной базы аварий, получил тяжелый пикап Ram 3500. Также в эту группу попали разные версии Chevrolet Silverado, Ram 1500, Ford F-150 и GMC Sierra.

В первую тройку наиболее опасных машин аналитики также включили Dodge Charger. Спортивные автомобили вошли в число классов с повышенной угрозой для самого водителя. В IIHS объяснили это агрессивным стилем вождения, который они провоцируют. Кроме Dodge Charger, среди таких моделей названы Chevrolet Camaro и Corvette. Опасно ведут себя в авариях и компактные бюджетные машины без современных технологий защиты. Среди них Kia Rio, Nissan Versa и Hyundai Venue.

Наименьший риск летального ДТП, исходя из статистики, имеют водители больших премиальных кроссоверов и внедорожников. Лидерами этой группы стали Audi Q7, BMW X7, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GLE и Porsche Macan.

Ранее стало известно, что роботов-доставщиков в России решили ограничить в скорости. Медленнее всего роверы должны двигаться при пересечении проезжей части — не быстрее 6 километров в час. На тротуарах и в пешеходных зонах максимальная скорость составит 10 километров в час, а на велосипедных дорожках и обочинах предельная скорость не превысит 25 километров в час.

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