Названы самые опасные машины

Эксперты выяснили, что наибольшую опасность при ДТП представляют крупные пикапы

Специалисты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) изучили статистику летальных ДТП за несколько лет и сопоставили ее с типами кузовов. Такие исследования проводятся регулярно, но впервые в них появился новый критерий — средний риск летальности при столкновении с автомобилем конкретного класса. Выяснилось, что наибольшую опасность представляют крупные пикапы, пишет Auto.ru.

Самый высокий уровень опасности, рассчитанный на основе данных федеральной базы аварий, получил тяжелый пикап Ram 3500. Также в эту группу попали разные версии Chevrolet Silverado, Ram 1500, Ford F-150 и GMC Sierra.

В первую тройку наиболее опасных машин аналитики также включили Dodge Charger. Спортивные автомобили вошли в число классов с повышенной угрозой для самого водителя. В IIHS объяснили это агрессивным стилем вождения, который они провоцируют. Кроме Dodge Charger, среди таких моделей названы Chevrolet Camaro и Corvette. Опасно ведут себя в авариях и компактные бюджетные машины без современных технологий защиты. Среди них Kia Rio, Nissan Versa и Hyundai Venue.

Наименьший риск летального ДТП, исходя из статистики, имеют водители больших премиальных кроссоверов и внедорожников. Лидерами этой группы стали Audi Q7, BMW X7, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GLE и Porsche Macan.

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