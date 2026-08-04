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09:20, 4 августа 2026 (обновлено: 09:36, 4 августа 2026)Спорт

Бразильский боец UFC умер во сне в возрасте 34 лет

Бразильский боец UFC Насименто умер во сне в возрасте 34 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В организации отметили, что спортсмена обнаружили без признаков жизни утром. «По всей видимости, он перенес сердечный приступ во сне», — заявили в организации.

Прибывшие на место медики пытались оказать Насименто помощь. Их усилия не увенчались успехом, врачи констатировали смерть бразильца.

На счету Насименто, выступавшего в легчайшей весовой категории, 22 победы и 7 поражений в MMA. На турнирах UFC боец провел 6 боев, в которых одержал 4 победы и потерпел 2 поражения.

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