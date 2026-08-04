Российский военный расстрелял односельчан и сослуживца

В Севастополе задержан военный, убивший сослуживца и еще трех мирных жителей

В Севастополе военнослужащий расстрелял сослуживца и односельчан. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, все произошло в селе Хмельницком.

По предварительной информации, военный открыл огонь по сослуживцам. В результате один из них стал жертвой, а второй получил ранение. Затем фигурант ранил еще троих человек и расправился с тремя местными жителями.

Сейчас стрелок задержан. На месте происшествия работают оперативные службы, криминалисты и следователи. Всем пострадавшим оказывается экстренная помощь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина открыл огонь по грузчикам.