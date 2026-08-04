Стало известно о массовых захоронениях ВСУ на одном участке фронта

ТАСС: ВСУ массово закапывают тела сослуживцев на позициях в Запорожской области

Украинские солдаты массово хоронят сослуживцев на позициях в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«У Барвиновки, Сладкого, Васильковки, Даниловского и других населенных пунктов Запорожской области отмечается большое количество стихийных захоронений ВСУ», — рассказал источник агентства.

По его словам, явление является массовым на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что российские бойцы взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Операцию провели представители группировки войск «Восток».