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10:23, 4 августа 2026 (обновлено: 10:26, 4 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно о массовых захоронениях ВСУ на одном участке фронта

ТАСС: ВСУ массово закапывают тела сослуживцев на позициях в Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские солдаты массово хоронят сослуживцев на позициях в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«У Барвиновки, Сладкого, Васильковки, Даниловского и других населенных пунктов Запорожской области отмечается большое количество стихийных захоронений ВСУ», — рассказал источник агентства.

По его словам, явление является массовым на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что российские бойцы взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Операцию провели представители группировки войск «Восток».

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