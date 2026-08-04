В российском аэропорту нашли школьные тетради с драгоценным сюрпризом

В Пулково задержан контрабандист, спрятавший драгоценные камни в тетради и обувь

В аэропорту Пулково сотрудники таможни нашли две подозрительные посылки из Шри-Ланки. Внутри — тетради в клетку с полостями в страницах, в которых лежали пакетики с огранеными драгоценными камнями с ценниками. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Всего было обнаружено 18 камней.

Позже в аэропорту был задержан получатель. Им оказался 43-летний мужчина, вернувшийся в Санкт-Петербург. Он шел по «зеленому коридору» и его остановили. Правоохранители провели у него обыск и нашли и изъяли еще 22 драгоценных камня. Некоторые у него лежали в карманах, а некоторые он спрятал в перчатку, которую положил в обувь.

После задержания он признался, что планировал продать камни через свой интернет-магазин. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве пресекли контрабанду украшений на 36 миллионов рублей.