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12:20, 21 июля 2026Силовые структуры

В столичном аэропорту пресекли контрабанду украшений на 36 миллионов рублей

В Москве пресекли контрабанду украшений на 36 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Федеральная таможенная служба

В Москве пресекли контрабанду украшений на 36 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево в ВИП-зале в ходе выборочного контроля остановили пассажирку, следовавшую через зеленый коридор. При досмотре у нее было обнаружено 14 ювелирных украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров известных брендов. Она сообщила, что все это ее личные вещи, а правил таможенной декларации она не знает.

Проведенная экспертиза установила подлинность всех изделий. Они изготовлены из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы с бриллиантами, сапфирами и бериллом. Общая стоимость товаров составляет 36 миллионов рублей.

Женщина признали вину и оплатила таможенные сборы в размере девяти миллионов рублей, также возместила двукратный размер причиненного ущерба. В связи с этим уголовное дело в отношении нее было прекращено.

Ранее сообщалось, что российская фирма уклонилась от таможенных платежей на полмиллиарда рублей.

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