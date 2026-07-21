В столичном аэропорту пресекли контрабанду украшений на 36 миллионов рублей

В Москве пресекли контрабанду украшений на 36 млн рублей

В Москве пресекли контрабанду украшений на 36 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево в ВИП-зале в ходе выборочного контроля остановили пассажирку, следовавшую через зеленый коридор. При досмотре у нее было обнаружено 14 ювелирных украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров известных брендов. Она сообщила, что все это ее личные вещи, а правил таможенной декларации она не знает.

Проведенная экспертиза установила подлинность всех изделий. Они изготовлены из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы с бриллиантами, сапфирами и бериллом. Общая стоимость товаров составляет 36 миллионов рублей.

Женщина признали вину и оплатила таможенные сборы в размере девяти миллионов рублей, также возместила двукратный размер причиненного ущерба. В связи с этим уголовное дело в отношении нее было прекращено.

Ранее сообщалось, что российская фирма уклонилась от таможенных платежей на полмиллиарда рублей.