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07:16, 19 марта 2025Силовые структуры

Российская фирма уклонилась от таможенных платежей на полмиллиарда рублей

В Хабаровске завели дело из-за неуплаты фирмой таможенных платежей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В Хабаровске возбуждено уголовное дело из-за уклонения фирмы от уплаты таможенных платежей на сумму свыше полумиллиарда рублей. Об этом пишет Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) в Telegram-канале.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ. Согласно версии следствия, руководитель компании заключил с иностранной фирмой контракт и организовал поставку мяса птицы.

«В течение 2024 года фирма получала льготы на ввоз в Россию мяса кур, предназначенного для переработки либо для передачи в производство мясной продукции иным организациям», — говорится в публикации. При этом отмечается, что птица дальнейшей переработке не подвергалась, в связи с чем льгота применялась неправомерно. Сумма всех неуплаченных платежей за четыре тонны мяса составила более 500 миллионов рублей, добавили в ДВТП.

Ранее компания, занимающаяся перепродажей горюче-смазочных материалов, не перечислила в бюджет крупную сумму — более 755 миллионов рублей. Уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость привело к возбуждению уголовного дела.

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