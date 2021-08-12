Российская компания уклонилась от уплаты налогов на сотни миллионов рублей

ФСБ сообщила об уголовном деле за крупную неуплату налогов в Кемеровской области

Компания, занимающаяся перепродажей горюче-смазочных материалов, не перечислила в бюджет крупную сумму — более 755 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Кемеровской области. Уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость привело к возбуждению уголовного дела.

Многомиллионый ущерб бюджету был нанесен в период с июля 2018-го по декабрь 2020 года. Руководство предприятия указывало в декларациях ложные данные о сумме налога, подлежащего к уплате, которые не совпадали с фактически произведенными налоговыми вычетами, говорится в сообщении ведомства. Теперь финансовую документацию должны изъять, а точную сумму налогов уточнят в рамках экономической экспертизы.

В конце июля стало известно об инициативе Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС) усложнить жизнь российским компаниям, подозреваемым в уклонении от уплаты налогов. Налоговики могут получить право блокировать имущество таких организаций еще до установления нарушений.

Сейчас компании, где признаки уклонения от налогов находят в ходе проверки, пытаются вывести активы и запустить процедуру банкротства, чтобы не отвечать по обязательствам. Авторы идеи считают, что сами проверки идут слишком долго и выгодны недобросовестным предпринимателям.

