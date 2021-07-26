Бизнесмена Быкова обвинили в уклонении от уплаты налогов на 60 миллионов рублей

В Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в подстрекательстве к покушению на убийства, обвинили также в неуплате налогов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков заключил соглашение и договор об уступке с двумя иностранными компаниями. По ним бизнесмен получил право требования долга к трем красноярским организациям. В течение двух лет обвиняемый добился от компаний частичного погашения задолженностей, получив более 450 миллионов рублей.

С этой суммы бизнесмен не выплатил налог в 60 миллионов рублей.

Ранее у Быкова арестовали имущество на 49 миллионов рублей в рамках иска по делу о подстрекательстве к покушению на Андрея Грабовского в 2004 году. Потерпевшие заявили иск о взыскании с бизнесмена компенсации морального вреда. Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на два участка в Емельяновском районе Красноярского края и нежилое здание площадью 33,3 квадратного метра в селе Гляден того же района.