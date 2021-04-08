Подозреваемый в организации убийств Быков собрался баллотироваться в Госдуму

Бывший красноярский депутат и бизнесмен Анатолий Быков, находящийся в СИЗО по обвинению в организации убийств, собрался баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена.

Ранее Быков через интернет спросил жителей, стоит ли ему участвовать в выборах. «Я не могу не принять Ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Государственную Думу», — написал он позже у себя в Instagram.

По его словам, он намерен участвовать в выборах с целью показать, как в России работает Конституция и реализуется выборное законодательство, «в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным».

Быков был задержан 7 мая 2020. Изначально его подозревали в организации в 1994 и 1997 году убийств двух криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова и Владимира Филиппова. В сентябре прошлого года следователи заподозрили Быкова в заказе убийства вице-президента федерации бокса Красноярского края. Кроме того, ему инкриминируется уклонение от налогов и руководство преступным сообществом.

По версии следствия, с 1993 по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона.