Быкова заподозрили в заказе убийства вице-президента федерации бокса Красноярска

Следователи заподозрили бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова в заказе убийства вице-президента федерации бокса Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В ходе расследования уголовного дела о преступном сообществе были получены данные о его причастности к подстрекательству к убийству. По предварительной версии, в начале октября 2004 года в поселке Удачном Быков склонил знакомого убить 38-летнего жителя Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом региональной федерации бокса.

Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. 1 ноября 2004 года на дороге он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Но тот смог увести свою машину с линии обстрела и спасти себе жизнь. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, скрылся с места преступления.

СКР опубликовал на своем YouTube-канале видео допроса киллера. На нем мужчина рассказывает, как получил заказ от Быкова на убийство.

youtube

3 сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации двух убийств. Криминальный авторитет Владимир Татаренков подтвердил показания, в которых утверждал, что именно по просьбе Быкова организовал убийство двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году, за которые отбывал 13-летний срок.

Как считает следствие, с 1993 по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Под его руководством были убиты два криминальных авторитета: Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году. Кроме них был устранен участник преступной группировки Красноярска Юрий Хонин в 1999 году.

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