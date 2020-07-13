Бизнесмена Быкова признали лидером преступного сообщества

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова признали лидером организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Следствием получены доказательства причастности коммерсанта к руководству преступным сообществом, в связи с чем ему предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Как считает следствие, с 1993 по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Он ввел единые для всех участников нормы поведения, установив тем самым внутреннюю дисциплину, за нарушение которой применялись санкции.

Материалы по теме «Он в крови по колено, если не выше» Российский политик и бизнесмен в 90-е был авторитетом Толей-Быком. Его обвиняют в двойном убийстве

Быков курировал деятельность преступных групп, налаживал связи между ними, разделял сферы преступного влияния, а также распределял их доходы.

Под его руководством были убиты два криминальных авторитета Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году. Кроме них был устранен участник преступной группировки Красноярска Юрий Хонин в 1999 году.

Быкова арестовали 9 мая по обвинению в убийстве двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Показания на него дал Владимир Татаренков, возглавлявший банду киллеров, он отбывает сейчас 13-летний срок.

С 1998 по 2000 год Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru