Бизнесмена Быкова признали лидером преступного сообщества

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова признали лидером организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Следствием получены доказательства причастности коммерсанта к руководству преступным сообществом, в связи с чем ему предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
Как считает следствие, с 1993 по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края, чтобы занять лидирующее положение в криминальной среде региона. Он ввел единые для всех участников нормы поведения, установив тем самым внутреннюю дисциплину, за нарушение которой применялись санкции.
Быков курировал деятельность преступных групп, налаживал связи между ними, разделял сферы преступного влияния, а также распределял их доходы.
Под его руководством были убиты два криминальных авторитета Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998 году. Кроме них был устранен участник преступной группировки Красноярска Юрий Хонин в 1999 году.
Быкова арестовали 9 мая по обвинению в убийстве двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Показания на него дал Владимир Татаренков, возглавлявший банду киллеров, он отбывает сейчас 13-летний срок.
С 1998 по 2000 год Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.