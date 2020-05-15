Свидетели впервые за 26 лет назвали бизнесмена Быкова заказчиком убийства

Свидетели впервые за 26 лет назвали красноярского бизнесмена Анатолия Быкова заказчиком двойного убийства в 90-х годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Как пояснили в ведомстве, свидетели ранее не давали показания, надеясь, что Быков окажет им поддержку. Они подтвердили его знакомство с убитым Александром Наумовым, сложившиеся между ними деловые отношения и возникший конфликт. Свидетели рассказали, что Наумов опасался за свою жизнь, стал носить бронежилет и пользовался чужим автомобилем. Трое из них заявили следователям, что главным организатором двойного убийства был Быков. Эти показания были проверены на месте, а на очных ставках свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили свои слова.

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Татаринов уже дважды давал интервью в 1999 году в Греции и в 2008 в Венгрии, в которых обвинял Быкова в 12 убийствах. Однако каждый раз на допросах он отказывался от этих обвинений, напомнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Он не исключает, что и на этот раз Татаринов повторит эту же схему.

Ранее 15 мая сообщалось, что бывший лидер банды киллеров Владимир Татаренков заявил о причастности бизнесмена к двойному убийству. Очная ставка также состоялась между Быковым и исполнителем преступления Сергеем Бакуровым, который в настоящее время отбывает пожизненный срок.

По данным следствия, в первой половине 1994 года у Наумова, который был участником ОПГ, руководимой Быковым, возник с ним конфликт из-за несправедливого, по его мнению, распределения доходов от совместной деятельности. В результате между ними возникла взаимная личная неприязнь. Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что за покушением стоит Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. Быков поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову организовать убийство обоих. Тот привлек членов возглавляемой им банды киллеров, которые стали следить за Наумовым и Войтенко. 24 июля 1994 года киллеры Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета в автомобиле. Татаренков отбывает 13-летний срок.

9 мая 2020 года Свердловский районный суд Красноярска арестовал Быкова.

С 1998 по 2000 год Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.

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