Заподозренного в двойном убийстве бизнесмена Быкова арестовали до июля

Свердловский районный суд Красноярска арестовал бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на один месяц и 25 дней, таким образом Быков пробудет в следственном изоляторе до 4 июля 2020 года.

Ранее 8 мая сообщалось, что покончивший с собой миллиардер Дмитрий Босов должен был выступить свидетелем по делу Быкова. Они были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов в 90-е годы. По информации «МК», миллиардер поставлял необходимые материалы для непрерывного цикла на Красноярский алюминиевый завод, которым владел Быков.

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Если бы Босов стал давать показания в его защиту, ему «могли припомнить инциденты из 90-х». Если же миллиардер решился бы выступить против Быкова, это стало бы поводом для мести со стороны его людей. Вероятно, эта дилемма и другие проблемы могли вывести Босова из душевного равновесия и он решился на самоубийство. Его тело обнаружили 6 мая.

7 мая в Красноярске правоохранительные органы задержали Быкова. Следственный комитет России рассказал о том, что его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году во главе преступной группировки. Ему вменяют расстрел двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Последний был участником организованной преступной группировки (ОПГ), возглавляемой Быковым.

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