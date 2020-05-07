Российского предпринимателя Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийствах

Российского предпринимателя и политика Анатолия Быкова задержали, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет об убийстве в 1994 году двух активных участников одного из красноярских преступных сообществ убийств по фамилии Наумов и Войтенко, совершенных еще в середине 1990-х годов. Их считали лидерами ОПС «Саяногорские». Показания на Быкова дал Владимир Татаренков, известный по прозвищу Татарин, являющийся лидером ОПГ киллеров.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по местам проживания Быкова в Красноярске, их проводят следователи при оперативной поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии, добавляет источник «Интерфакса». По его словам, предпринимателя подозревают в заказных убийствах прошлых лет.

С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Он неоднократно избирался в законодательное собрание Красноярского края. В октябре 2000 года Быкова арестовали, обвинив в заказе убийства одного из партнеров. В 2002 году Мещанский суд Москвы приговорил его к 6,5 годам условно за организацию покушения на авторитетного бизнесмена Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка. Позже выяснилось, что покушение инсценировали правоохранительные органы. В июле 2003 года Быкову дали один год за сокрытие следов убийства Олега Губина, но его тут же амнистировали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



