Раскрыта связь между смертью миллиардера Босова и задержанием бизнесмена Быкова

Покончивший с собой миллиардер Дмитрий Босов должен был выступить свидетелем по делу против задержанного красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Об этом пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленный источник.

По его утверждению, Босов оказался перед дилеммой. Если бы он стал защищать Быкова и давать показания в его защиту, ему «могли припомнить инциденты из 90-х». Если же миллиардер решился бы выступить против задержанного, это стало бы поводом для мести со стороны людей политика. «Вероятно, это (плюс другие проблемы) могло вывести олигарха из душевного равновесия», — резюмировал он.

Издание поясняет, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов в 90-е годы. По информации МК, миллиардер поставлял необходимые материалы для непрерывного цикла на Красноярский алюминиевый завод.

Тело Дмитрия Босова 6 мая обнаружили в фитнес-зале загородного дома в подмосковном поселке Усово. Рядом с телом был пистолет. Сын предпринимателя не стал комментировать смерть отца и назвал это семейными делами. Однако другие родственники сообщили о странном поведении Босова. По их словам, он стал носить с собой пистолет, кроме того, у него появились финансовые проблемы.

7 мая Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание в Красноярске Быкова по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году и рассказал о его деятельности во главе преступной группировки в 90-х годах. Ему вменяют расстрел двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Последний был участником организованной преступной группировки (ОПГ), возглавляемой Быковым.

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