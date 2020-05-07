Уточнено происхождение пистолета покончившего с собой российского миллиардера

Стали известны подробности о пистолете Glock, который нашли рядом с покончившим с собой российским миллиардером, совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрием Босовым. Как уточняет РЕН ТВ, оружие было наградным.

Знакомый с ситуацией источник телеканала указывает, что разрешение на пистолет выдано в 2015 году на основании документов, предоставленных заявителем, а именно — указа президента Южной Осетии. За какие заслуги перед республикой Босов удостоен пистолета, не указывается. «Оно абсолютно законно оформлено на самого Босова. Все легально», — говорит собеседник телеканала.

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Ранее РБК сообщал о том, что пистолет был наградным от МВД Абхазии.

Тело бизнесмена Дмитрия Босова обнаружили его супруга и охранник в фитнес-зале загородного дома в подмосковном поселке Усово. Рядом с телом был пистолет. По камерам наблюдения они отследили, что мужчина зашел в зал и долго не выходил оттуда.

Сын предпринимателя не стал комментировать смерть отца и назвал это семейными делами. Однако другие родственники сообщили о странном поведении Босова. По их словам, он стал носить с собой пистолет, кроме того, у него появились финансовые проблемы.

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