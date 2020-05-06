Раскрыто происхождение пистолета покончившего с собой российского миллиардера

Раскрыто происхождение пистолета Glock, найденного рядом с покончившим с собой российским миллиардером, совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрием Босовым, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что пистолет Glock 19 gen 4, обнаруженный рядом с телом Босова, был наградным от МВД Абхазии. Документы на оружие пока не найдены.

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Тело бизнесмена обнаружили его супруга и охранник в фитнес-зале загородного дома в подмосковном поселке Усово. По камерам наблюдения они отследили, что мужчина зашел в зал и долго не выходил оттуда.

«Сибантрацит» является мировым лидером по добыче и экспорту антрацита. Также компания спонсирует созданную по инициативе президента Владимира Путина Ночную хоккейную лигу.

За последнее время Босов столкнулся с двумя судебными исками, в которых фигурировал как ответчик. Один был подан бывшим партнером по российскому бизнесу, второй — бывшим топ-менеджером американской компании по легальному производству марихуаны Genius Fund Group, в которую миллиардер инвестировал в 2018 году.

По состоянию на май 2020 года Босов занимал 86-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

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