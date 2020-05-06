Появились подробности самоубийства российского миллиардера

На месте гибели мужчины в подмосковном селе Усово нашли пистолет Glock 19 gen 4, сообщила ТАСС представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. Речь идет о российском миллиардере Дмитрии Босове, который покончил с собой в своем доме в Усово, уточняет источник агентства.

Тело погибшего с огнестрельным ранением и лежащим рядом пистолетом обнаружили 6 мая родственники, добавила Врадий. Другие подробности не приводятся.

О самоубийстве Босова, совладельца угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит», основателя группы «Аллтек» и одного из богатейших людей России, стало известно ранее 6 мая. Несколько знакомых бизнесмена подтвердили, что его нет в живых.

В прошлом году у российских правоохранительных органов появились претензии к компаниям Босова, пишет «Интерфакс»: ФСБ заподозрила «Арктическую горную компанию», входящую в периметр «Востокугля», в незаконной добыче угля на Таймыре. Курирующий вопросы развития Арктики вице-премьер Юрий Трутнев сообщал в декабре, что контрольные мероприятия на предприятии продолжаются, однако по состоянию на май их результаты так и не были обнародованы.

Кроме того, в апреле текущего года со всех должностей в компаниях Босова был снят руководитель «Востокугля» Александр Исаев. Компания заявила, что он «допустил вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ», и сообщила о начале расследования.

Компании Босова также известны как спонсоры различных спортивных состязаний, в частности они финансируют проведение соревнований Ночной хоккейной лиги, созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина, который в то время занимал пост премьер-министра. Forbes писал, что на деньги Босова в Усово была построена ледовая площадка, где проводили свои мастер-классы известные хоккеисты и фигуристы. «А вот с соседом Владимиром Путиным Босов не играл ни разу», — отмечал журнал.

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