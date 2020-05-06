Российский миллиардер совершил самоубийство

Российский миллиардер, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на неназванных знакомых предпринимателя.

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал источник издания. По его словам, бизнесмен покончил с собой в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в подмосковном поселке Усово.

Дмитрий Босов являлся крупнейшим акционером компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит». Последняя спонсирует Ночную хоккейную лигу, созданную по инициативе президента Владимира Путина.

Материалы по теме Выйдут в плюс Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения

Среди активов «Сибантрацита» московский центр архитектуры и дизайна Artplay. Также компания занимается строительством второй ветки Северомуйского тоннеля — участка Байкало-Амурской магистрали.

В начале мая стало известно, что Босов инвестировал в американскую компанию Genius Fund Group, производящую марихуану в Калифорнии, где ее употребление легализовано с 2018 года. В конце апреля в отношении него и его бизнес-партнеров был подан иск о нарушении трудового законодательства США, незаконном увольнении и манипуляции с бухгалтерской отчетностью Genius Fund Group.

Истцом выступил ветеран спецназа США, бывший операционный директор компании Фрэнсис Рачоппи, утверждающий, что руководство компании нерационально распоряжалось средствами инвесторов. В качестве компенсации Рачоппи требует более миллиона долларов.

По состоянию на 2020 год Босов занимал 86-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!