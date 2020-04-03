Стало известно о состоянии Умара Джабраилова после попытки самоубийства

Состояние бывшего сенатора от Чечни, бизнесмена Умара Джабраилова, который пытался совершить самоубийство, оценивается как удовлетворительное. Об этом стало известно агентству «Москва» в пятницу, 3 апреля.

«Температура вечером 36,7, утром — 36,5», — сообщили агентству в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда был доставлен бизнесмен.

2 апреля сообщалось, что Джабраилова госпитализировали из одного из московских отелей с ранениями рук. Прибывшим на место врачам скорой помощи, которых вызвал водитель бывшего сенатора, пострадавший пояснил, что действовал, находясь в «шоковом состоянии».

В 2017 году Джабраилов, находясь под воздействием кокаина, устроил стрельбу в гостинице Four Seasons напротив Кремля. Никто не пострадал, суд по итогам разбирательства приговорил бизнесмена к штрафу в 500 тысяч рублей. После этого бывшего сенатора исключили из партии «Единая Россия».

Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 год. После этого он занимал должность советника помощника президента. В 2000 году Джабраилов принимал участие в президентских выборах, однако ему удалось набрать всего 0,1 процента голосов.

С 2015 года он возглавляет ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Главный актив Джабраилова — девелоперская компания «Аванти Стройгрупп», возводящая в том числе жилой комплекс «Зиларт» в Москве.

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